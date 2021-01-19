В Кремле прокомментировали ситуацию с Навальным

Фото Алексей Никольский/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 19 января, прокомментировал ситуацию с арестом Алексея Навального, который вернулся после лечения в Германии, сообщает РИА Новости.

«Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ — они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае», — сказал Песков и добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае.

Также он прокомментировал претензии ФСИН к Навальному, по требованию которой он арестован, поскольку не отмечался в полиции.