В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси

Фото Алексей Никольский/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Беларуси 33 россиян, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что в Кремле не имеют пока полной информации о произошедшем.

«Мы знаем, что 33 россиянина были задержаны вчера в Белоруссии, еще 200 находятся в розыске», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что пока отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях с их стороны, которые могли бы быть причиной задержания. Песков выразил надежду, что права задержанных будут соблюдаться.

Он также назвал «инсинуациями» информацию о том, что какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси.

Ранее в Беларуси сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Беларуси.