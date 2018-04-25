В крупнейшем лагере мигрантов в Греции выявили первый случай COVID-19

В переполненном лагере мигрантов Мория на острове Лесбос в Греции выявили первый случай COVID-19. Об этом сообщает Ekathimerini в среду, 2 сентября.

Сейчас лагерь закрыт на карантин. Известно, что заболел 40-летний беженец из Сомали, его отправили в изоляцию. Теперь группа экспертов по греческой Национальной организации общественного здоровья пытается найти людей, с которыми он контактировал.

Отметим, что в лагере находятся около 13 тысяч человек, гуманитарные группы часто критикуют его за плохие условия для мигрантов. С начала весны все мигранты, которые добираются до Лесбоса, находятся на карантине вне лагерей острова.

Ранее в Италии инфицированные COVID-19 мигранты покусали врачей. Зараженные коронавирусом пациенты размахивали кулаками и кусались. В ходе потасовки пострадали не только врачи, но и военные.