В крупных городах на этой неделе планируют начать отопительный сезон

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С похолоданием в Литве, в трех крупных городах — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде в ближайшие дни начнется отопительный сезон.

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил BNS, что отопление в образовательных и медицинских учреждениях планируется включить с четверга, а с пятницы — для жителей.

«Завтра (со среды) будет подписан приказ директора администрации о начале отопительного сезона, мы начнем с четверга, начиная с учебных и медицинских учреждений, где в первую очередь будет подключено отопление. А на следущий день, в течение пяти дней, радиаторы должны начать греть по всему Вильнюсу», — сказал В. Бенкунскас.

В муниципалитете Каунаса BNS сообщили, что с четверга планируется начать отопительный сезон во всем городе (как в учебных и медицинских учреждениях, так и для жителей).

«Пока нет приказа от директора, но начало отопления запланировано на четверг», — прокомментировал Раймундас Эндрикис, руководитель отдела модернизации, администрации и энергетики жилищного строительства.

Клайпедское городское самоуправление объявило во вторник, что отопление дошкольных и общеобразовательных учреждений начнется в среду, а отопительный сезон во всем городе — в четверг.

Когда начнется отопление того или иного многоквартирного дома, зависит от администратора дома.

Информация ЛК по сообщению BNS