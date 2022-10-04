В Кяне начинает действовать новый пункт рентгеновского контроля

«Система уже протестирована и начинает работать», — сказала BNS представитель ДТ Лина Лауринайтите-Григене.

Позже таможня уточнила, что система действует в тестовом режиме.

Объявленный ДТ прошлым летом конкурс на установку рентгеновского аппарата выиграл филиал китайской компании Nuctech в Варшаве, этот аппарат стоил около 3,8 млн евро, а инфраструктуру на железнодорожной станции Кяна более чем за 1,8 млн евро (включая НДС) оборудовала строительная компания Autokausta, которая выиграла конкурс, объявленный LTG Infra.

Рентген считается наиболее эффективным инструментом для обнаружения контрабанды, перевозимой поездами. Оборудование, которое раньше работало в Кяне, испортилось семь лет назад, поэтому поезда досматривают вручную.

Почти каждую неделю сотрудники Криминальной службы таможни выявляли крупные партии контрабанды в поездах из Беларуси, в том числе в грузах белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», следовавших в Литву. Есть мнение, что с прекращением перевозки этих удобрений уменьшились и масштабы контрабанды.

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