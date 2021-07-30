В Кярнаве — музей под открытым небом

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

В последние выходные каждого месяца древняя столица Княжества Литовского Кярнаве превращается в музей под открытым небом, пишет madeinvilnius.lt.

Посетители могут окунуться в Средневековье – ремесленники, купцы и музыканты, съехавшиеся из разных уголков страны, превратят его в музей под открытым небом. Гости древней литовской столицы ознакомятся с архаичными традициями приготовления пищи, выделки кож, производства стеклянных бус, ювелирных изделий, изделий из дерева, с секретами кузнечного дела, обработки янтаря, кремня, производства изделий из бересты.

Вход в археологическую музейную местность Кярнаве бесплатный. Мероприятия планируются провести 28-29 августа и 25-26 сентября.

Кярнаве — важное место в истории Литвы, интересный археологический объект. Живописная долина реки Нерис, высокие холмы — городища, ухоженная территория, аккуратные лестницы и дорожки — все это заслуживает внимания и позволяет получить удовольствие от прогулки.

Информация литовских СМИ