В лабиринтах либерализации энергорынка

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Ситуация на энергетическом рынке Литвы зашкаливает. Шокирующие тарифы, запутанные расчеты, противоречивая информация держат потребителей в постоянном напряжении, опустошая и без того похудевшие от роста цен кошельки.

Информация для клиентов третьего этапа либерализации энергорынка

В Литве вступили в силу поправки, которыми третий этап либерализации рынка электроэнергии отсрочили до 1 января 2026 года. Это значит, что бытовые потребители, которые используют не больше 1000 кВт/ч электроэнергии в год, могут получать услуги общественного поставщика Ignitis, а те, кто выбрал независимого поставщика, остаться у него.

Представитель Ignitis Нериле Мажейкене сказала, что поправки к закону, по сути, не влияют на тех клиентов, которые ничего не меняли и остаются на общественных поставках. Если клиенты третьего этапа выбрали независимого поставщика, они могут остаться у него или вернуться на общественные поставки, только надо уведомить об этом независимого поставщика.

«Мы рекомендуем не спешить с расторжением заключенных договоров, подождать конца ноября, когда будет известна цена общественных поставок с нового года. Тогда клиентам третьего этапа будет легче оценить ситуацию и принять наиболее благоприятное финансовое решение. Тем более что все клиенты третьего этапа в любое время до 2025 года могут вернуться на общественные поставки», – сказала Н. Мажейкене.

Представитель Ignitis напомнила, что цена общественных поставок меняется каждые полгода. Какой она будет с 1 января 2023 г., будет известно в конце ноября. Бытовые клиенты, расторгающие договоры с независимыми поставщиками, должны учитывать условия расторжения соглашений. Важно знать, что если у человека есть несколько объектов недвижимости, то общественные поставки возможны лишь в тех случаях, когда это касается объекта, потребляющего не больше 1000 кВт/ч в год.

Компания информирует, что все клиенты Ignitis, относящиеся к третьему этапу и заключившие договоры с независимыми поставщиками, будут проинформированы лично о продлении третьего этапа либерализации и возможных действиях до 15 ноября.

Людей запугивают огромными счетами

Жители сообщают, что получают от государственной компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) огромные счета, тысячные долги появляются после замены счетчиков. Социал-демократы обращаются к руководству ESO с требованием внести ясность в эту ситуацию, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы.

Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте сказала, что особенно во время энергетического кризиса государственные компании должны вести себя безупречно и защищать интересы потребителей, а не гоняться за прибылью и не пугать людей ошибками в счетах. К политику с жалобами обратились жители. Реагируя на жалобы жителей и увеличение документально подтвержденных случаев, позволяющих усомниться в прозрачности деятельности ESO, В. Блинкявичюте призывает выяснить, не злоупотребляет ли государственная компания–монополист своим положением на рынке.

«ESO, к примеру, за подключение к сети выписала сянюнии счет в размере 7500 евро, несмотря на то что по расценкам Государственной службы регулирования энергетики счет должен быть в 25 раз меньше – 300 евро. Когда ESO попросили обосновать счет, компания быстро представила другой счет с меньшей суммой. А сейчас поступают жалобы от жителей — после замены счетчиков ESO шлет счета на тысячи евро за полгода, год и т.д. ESO не спешит объяснять, что происходит, не отвечает, никак не общается», – сказала она.

Староста социал-демократов в парламенте Гинтаутас Палуцкас сказал, что на фоне роста числа сообщений о введении жителей в заблуждение и, возможно, необоснованных счетов расследованием могла бы заняться Государственная служба регулирования энергетики и Государственная служба защиты прав потребителей. «Что толку в выговорах — ведь известно, что хороша ложка к обеду. Так было и в случае с компанией Perlas Energija — только недавно ее оштрафовали за введение потребителей в заблуждение. Надзорные учреждения, которые могут и должны защищать интересы потребителей от имени государства, продолжают спать. Может, не получают указания сверху?» — спрашивает парламентарий Гинтаутас Палуцкас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ