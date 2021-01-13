В. Ландсбергис: красная империя лжи сломалась в Литве

«И все же пришел день, когда Советский Союз послал против независимой Литвы свою пармию. Это и был январь 1991 года и кульминация дня и ночи 13 января — столкновение безоружных граждан, защищающих свою свободу, с чужой армией, танками, пулями (…), которые убивали жителей Литвы. Безоружные защитники свободы со своим руководством устояли, а захватчики подавились», — сказал В. Ландсбергис.

По его словам, Литва сказала советской империи, что «мы не твое поместье и не твои крепостные, мы будем жить по уставу свободных народов, имя которого — демократия».

В связи с 30-й годовщиной восстановления независимости Литвы январских событий 991 года в публичном пространстве снова возник вопрос о статусе главы государства для председателя Верховного совета Литвы — Восстановительного сейма В. Ландсбергиса.

Накануне 13 января парламент Литвы принял резолюцию, в которой В. Ландсбергис назван не главой Литвы, а лишь главой Верховного совета Литвы.

В прежней формулировке предлагалось отметить, что «историческую победу одержала Литва, которую тогда возглавлял председатель Верховного совета — Восстановительного сейма В. Ландсбергис», однако статус главы государства для В. Ландсбергиса вызвал возражения части оппозиционных политиков.

13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.

Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тоглашнего Верховного совета — Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.