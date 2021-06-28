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В. Ландсбергис: признать председателя ВС главой государства — дело престижа государства

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Председатель Верховного совета Литвы (ВС) — Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис говорит, что признать человека, занимавшего этот пост, главой государства — дело престижа государства. 

«Это дело престижа государства, чтобы не было разговоров, что государство 11 марта 1990 года появилось непонятно каким образом, и у него даже не было руководителя», — сказал В. Ландсбергис в понедельник BNS.

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Он сказал это в связи с тем, что правящие в парламенте страны зарегистрировали законопроект, которым предлагается присвоить председателю ВС статус главы государства. 

«Фактическую ситуацию все знают и помнят, но формально это не сказано этими словами, а потом появляются хитрецы, будто высшее должностное лицо государства в то время не было главой государства», — сказал В. Ландсбергис.

В проекте предлагается закрепить, что «Председатель Верховного Совета Литовской Республики с 11 марта 1990 года был главой государства восстановившей независимость Литвы».

Проект закона о правовом статусе председателя ВС Литвы зарегистрировали председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микулене, староста фракции Партии свободы в сейме Ева Пакарлите, член сейма Пауле Кузьмицкене.

В. Ландсбергис сказал, что бывший председатель ВС Эстонии Арнольд Рюйтель уже некоторое время признан законом главой государства у себя в стране. 

Он сказал, что присвоение статуса главы государства не представляет важности для него лично. 

«Это в личном плане (было) важно для моей покойной жены, она ощущала эту несправедливость», — сказал В. Ландсбергис. 

В сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус государственного руководителя В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.  

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