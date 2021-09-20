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В Латинской Америке хотят объединиться по принципам ЕС

Photo by Gobierno Danilo Medina on Foter

Президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграционные процессы между странами Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом он сказал на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), пишет Лента.ру .

По его словам, прежде всего неободимо развивать экономическую интеграцию, и лишь затем политическую, поскольку тогда страны региона будут иметь общий рынок, позволяющий «наращивать богатства» и привлекать внимание всего мира.

Кроме того, эквадорский лидер призвал глав латиноамериканских стран отказаться от идеологических разногласий и выстраивать отношения на прагматической основе.

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В июле с подобным призывом выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отметил, что старая модель отношений всех американских стран уже исчерпана, у нее нет будущего.

При этом Лопес Обрадор сообщил, что государства Латинской Америки должны объединиться в подобие Евросоюза, «но привязанное к их истории, реальности и идентичности».

Отметим, что по данным ООН, Латинская Америка является одним из самых голодающих регионов мира.

korrespondent.net

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