В Латинской Америке хотят объединиться по принципам ЕС

Президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграционные процессы между странами Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом он сказал на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), пишет Лента.ру .
По его словам, прежде всего неободимо развивать экономическую интеграцию, и лишь затем политическую, поскольку тогда страны региона будут иметь общий рынок, позволяющий «наращивать богатства» и привлекать внимание всего мира.
Кроме того, эквадорский лидер призвал глав латиноамериканских стран отказаться от идеологических разногласий и выстраивать отношения на прагматической основе.
В июле с подобным призывом выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отметил, что старая модель отношений всех американских стран уже исчерпана, у нее нет будущего.
При этом Лопес Обрадор сообщил, что государства Латинской Америки должны объединиться в подобие Евросоюза, «но привязанное к их истории, реальности и идентичности».
Отметим, что по данным ООН, Латинская Америка является одним из самых голодающих регионов мира.korrespondent.net