В Латвии 9 мая объявили днем памяти жертв войны в Украине

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Сейм Латвии одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным днем памяти погибших в Украине — гражданских жителей и защитников страны в результате военной агрессии РФ. Предложение поддержал 61 депутат из 100.

Согласно новому закону, 9 мая в Латвии станет траурным днем, в связи с чем в стране будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Кроме того, 8 и 9 мая в Латвии будут запрещены салюты.

Согласно закону, национальный флаг Латвии 9 мая в траурном оформлении будет поднят возле зданий госучреждений и жилых домов, а также рядом с резиденцией президента страны, главным зданием Сейма и правительства. Рядом с флагом Латвии разместят флаг Украины.

Известно, что отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднование 9 мая и «использовать трагедию в Украине для внутренних политических целей».