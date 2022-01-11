В Латвии двух человек задержали по подозрению в работе на разведку РФ — СМИ

Фото pexels.com

Спецслужбы Латвии задержали двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом во вторник, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

По данным Службы госбезопасности, подозреваемые много лет передавали российской военной разведке информацию об оборонном секторе Латвии. Встречи проходили на территории РФ.

Задержание состоялось еще в 2021 году, однако стало известно о нем лишь теперь. Служба госбезопасности Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении подозреваемого.

Обоим присвоен статус подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что НАТО вышлет половину сотрудников миссии России, которые оказались агентами российской разведки. Вчера стали известны имена дипломатов-шпионов.