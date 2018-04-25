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В Латвии из-за коронавируса могут отменить шествие легионеров 16 марта

Фото BFL/Дмитрия Сульжица

Распространение вируса Covid-19 может привести к отмене заявленных ранее на 16 марта акций, связанных с латышскими легионерами Waffen SS.

Отмечают, что такой вариант возможен в случае вспышки коронавируса, в случае чего Минздрав будет вынужден объявить по стране карантин.

Издание также задается вопросом, не будут ли требовать от участников акций 16 марта заранее указать властям свои имя и персональный код, так как секретариат Совета по кризисному управлению уже рекомендовал организаторам массовых мероприятий обеспечить получение личных данных посетителей, а затем передать эту информацию в Центр профилактики и контроля заболеваний.

На данный момент Рижскую думу подано три заявления на проведение мероприятий в день памяти легионеров. Одно из мероприятий проведет общество Daugavas Vanagi Latvija. Это будет шествие, которое с 11.00 до 13.00 пройдет от церкви Иоанна до памятника Свободы, где его участники возложат цветы. Организаторы прогнозируют, что в шествии примет участие около 100 человек.

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Также заявку на мероприятие 16 марта подал Латвийский антинацистский комитет. Если в предыдущие годы организация проводила собрание возле памятника Свободы, то в этом году планирует организовать пикет у Петровской церкви с 10.00 до 12.00. Пикет будет посвящен памяти жертв Waffen SS, и планируется, что в нем примут участие 100 человек.

С 7.00 до 11.00 на площади Свободы планирует провести собрание Общество поддержки национальных воинов, чтобы напомнить о боях латышского легиона 16 марта 1944 года. Планируется, что в мероприятии примут участие 30 человек. 

freecity.lv

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