В Латвии из-за коронавируса могут отменить шествие легионеров 16 марта

Фото BFL/Дмитрия Сульжица

Распространение вируса Covid-19 может привести к отмене заявленных ранее на 16 марта акций, связанных с латышскими легионерами Waffen SS.

Отмечают, что такой вариант возможен в случае вспышки коронавируса, в случае чего Минздрав будет вынужден объявить по стране карантин.

Издание также задается вопросом, не будут ли требовать от участников акций 16 марта заранее указать властям свои имя и персональный код, так как секретариат Совета по кризисному управлению уже рекомендовал организаторам массовых мероприятий обеспечить получение личных данных посетителей, а затем передать эту информацию в Центр профилактики и контроля заболеваний.

На данный момент Рижскую думу подано три заявления на проведение мероприятий в день памяти легионеров. Одно из мероприятий проведет общество Daugavas Vanagi Latvija. Это будет шествие, которое с 11.00 до 13.00 пройдет от церкви Иоанна до памятника Свободы, где его участники возложат цветы. Организаторы прогнозируют, что в шествии примет участие около 100 человек.