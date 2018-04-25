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В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года. Об этом заявила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в интервью агентству LETA, сообщает ТАСС.

«Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в этом году Рождество и Новый год будут праздноваться в семейном кругу и тихо», — отметила глава Минздрава.

По ее словам, дольше всего сохранятся ограничения именно на проведение массовых мероприятий. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом должна улучшиться, однако ограничения и меры безопасности не исчезнут, сказала Илзе Винькеле.