В Латвии из-за коронавируса продлили до 11 января режим ЧП

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Латвии в связи с пандемией, продлен до 11 января. Соответствующее решение принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению.

Глава правительства пояснил, что ситуация в Латвии «крайне серьезна и для ее улучшения необходимо снизить количество контактов между гражданами». В связи с этим, помимо продления режима ЧП, власти также решили добавить еще ряд новых ограничений.



Так, в очном формате обучение будет проходить только в детских садах, а также в школах с 1 по 4 классы. На каждого ученика необходимо будет выделить пространство не менее трех кв м. Кроме того, с 3 декабря все сотрудники учебных заведений должны будут носить защитные маски. С 4 января это правило также будет распространено на детей.

Начиная с 3 декабря магазины должны будут предоставить площадь не менее 15 кв м для обслуживания одного посетителя. В маленькие помещения клиенты смогут заходить только по одному.



Любые массовые мероприятия в стране будут запрещены, также между людьми должна соблюдаться социальная дистанция не менее 2 м. В церквях и мечетях верующим позволят собираться лишь в том случае, если их количество не превышает 25 человек. Заполненность транспорта также должна составлять не более 50% от стандартной вместимости.



Правительство Латвии ввело режим ЧП 9 ноября. Предполагалось, что строгие карантинные меры в республике закончатся 6 декабря, однако ситуация к этому времени не улучшилась.