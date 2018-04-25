В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 30 человек

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

За минувшие сутки в Латвии констатировано еще четыре случая заражения Covid-19, и количество зараженных в стране выросло до 30 человек, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки было проведено 250 анализов на наличие Covid-19, четыре из которых оказались положительными. В общей сложности анализ на наличие нового коронавируса на сегодняшний день сдали 910 человек.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков в интервью Латвийскому радио сообщил, что двое из 30 инфицированных новым коронавирусом латвийцев заразились вирусом в Латвии. По словам представителя ЦПКЗ Илзе Араи, эти двое заразились вирусом от членов своих семей, которые побывали в одной из затронутых вирусом стран.

Перевощиков также сообщил, что последние четверо заболевших «Covid-19» заразились вирусом в Швеции. Он также подчеркнул, что пока у всех латвийцев заболевание протекает в легкой форме.