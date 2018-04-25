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В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 30 человек

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

За минувшие сутки в Латвии констатировано еще четыре случая заражения Covid-19, и количество зараженных в стране выросло до 30 человек, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки было проведено 250 анализов на наличие Covid-19, четыре из которых оказались положительными. В общей сложности анализ на наличие нового коронавируса на сегодняшний день сдали 910 человек.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков в интервью Латвийскому радио сообщил, что двое из 30 инфицированных новым коронавирусом латвийцев заразились вирусом в Латвии. По словам представителя ЦПКЗ Илзе Араи, эти двое заразились вирусом от членов своих семей, которые побывали в одной из затронутых вирусом стран.

Перевощиков также сообщил, что последние четверо заболевших «Covid-19» заразились вирусом в Швеции. Он также подчеркнул, что пока у всех латвийцев заболевание протекает в легкой форме.

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В свою очередь девять новых случаев заражения, констатированных сутками ранее, по информации ЦПКЗ, связаны с путешествиями в Италию, Испанию, Великобританию и Австрию. Заболевшие были пассажирами двух рейсов — рейса из Бергамо (Италия) 6 марта и рейса из Барселоны (Испания) 9 марта. В субботу ЦПКЗ связался со всеми лицами, с которыми контактировали больные.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

В Латвии отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 50 человек.

baltic-course.com

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