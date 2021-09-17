В Латвии колючую проволоку для границы с Беларусью купят за полмиллиона евро

Для временного забора на латвийско-белорусской границе колючую проволоку за 488,4 тыс. евро (без НДС) купят у фирмы Brief, которая с начала пандемии поставляла государственным ведомствам маски и другие средства индивидуальной защиты, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на LTV.
Агентство государственного обеспечения объявило, что договор о покупке проволоки заключили 10 сентября. Поставщика выбрали по итогам ценового опроса.
Дмитрий Трофимов, государственный секретарь МВД, пояснил: в данный момент ищут фирму, которая временный забор поставит.
«Сейчас идет опрос о цене на установку. Кабинет министров 10 августа выделил 1,7 млн евро для 37 км. Поэтому в случае, если по итогам опроса предоставленного финансирования будет недостаточно, конечно, проинформируем об этом отдельно Кабинет министров», — отметил он.
В ближайшие дни начнется строительство забора протяженностью 37 километров на латвийско-белорусской границе – об этом 3 сентября в интервью передаче Rīta panorāma заявила министр внутренних дел Мария Голубева.
Отвечая на вопрос о причинах длительной задержки строительства, Голубева сослалась на предыдущий опыт, когда были выявлены существенные нарушения при возведении забора на границе с Россией.freecity.lv