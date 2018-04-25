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В Латвии медработники проведут еще одну акцию протеста

Фото www.pixabay.com

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) 28 ноября проведет акцию протеста возле Сейма, требуя роспуска парламента, отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле и передачи президентом Эгилом Левитсом бюджета 2020 года на повторное рассмотрение.

Как сообщил руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис, в Центральную избирательную комиссию будет подано предложение инициировать референдум за роспуск Сейма.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце и председатель Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис также считают, что еще одна акция протеста медицинских работников необходима.

14 ноября Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет 2020 года, в котором на повышение зарплат медицинских работников выделено в два раза меньше, чем предусмотрено законом — 60 млн. евро.

Ранее организации медиков уже провели акцию протеста «Один день без врача», в рамках которой у парламента в день принятия проекта бюджета на будущий год состоялся многотысячный пикет.

baltic-course.com

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