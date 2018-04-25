В Латвии мобилизуют медиков, готовых помочь в уходе за больными COVID-19

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Министерство здравоохранения просит отозваться медиков, которые в случае необходимости готовы помочь в уходе за больными COVID-19.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Анна Страпцане, разработана специальная анкета, которую могут заполнить имеющие право на практику врачи, медсестры, помощники врачей, физиотерапевты, лаборанты, резиденты, ассистенты и студенты медицинских вузов, готовые в случае необходимости взять на себя дополнительную оплачиваемую работу.

Страпцане пояснила, что такое решение основано на опыте других стран. В данный момент медицинские ресурсы достаточны, но в случае увеличения числа больных COVID-19 с тяжелым течением болезни могут потребоваться дополнительные медицинские работники. Анкету могут заполнять и те медики, нагрузка которых уменьшилась из-за ограничения амбулаторных услуг, в том числе в частных медицинских учреждениях.

Напомним, в Латвии до 12 мая продлена чрезвычайная ситуация для ограничения распространения COVID-19. На время ЧС введен ряд запретов и ограничений. В результате резко повысился уровень безработицы. Работникам некоторых предприятий, а также самозанятым и микропредприятиям выплачиваются пособия за простой. Обучение в школах и вузах проводится онлайн.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии COVID-19 нашли еще у 7 жителей, проверено более 1,5 тысяч человек, общее число заболевших – 675 человек. В целом с начала распространения вируса в Латвии проверено 31 302 человек. Пять человек скончались. Из больниц выписаны 57 пациентов.