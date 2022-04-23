В Латвии начали наказывать за просмотр запрещенных российских ТВ-каналов

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Менее чем за месяц с момента внесения изменений в законодательство сотрудники Государственной полиции Латвии констатировали нарушения как в Риге, так и в Латгалии. Об этом сообщает портал bb.lv.

Некоторое время назад в Латвии был принят закон, предусматривающий административную ответственность с денежным штрафом аж до 700 евро за просмотр запрещенных российских телевизионных каналов, если закон нарушается сознательно. Но как это выглядит на практике?

Во-первых, как полиция следит за тем, кто и какие каналы смотрит? Во-вторых, как такие правонарушения фиксируются, чтобы потом были доказательства? В-третьих, даже если есть доказательства самого факта нарушения – как полиция доказывает, что это происходило сознательно? Существует ли какая-то «вилка» – например, для начала предупреждение, или сразу назначается денежный штраф? Предусмотрена ли возможность обжалования? И, наконец, где можно узнать, на какие конкретно каналы на сегодняшний день наложен запрет?»

«Что касается контроля – сотрудники Государственной полиции ни в коем случае не будут вламываться в жилье и стучать в каждые двери. Но при этом полиция реагирует на полученные сигналы, проверяется любая информация о возможных правонарушениях.» — поясняет руководитель отдела по общественным связям Государственной полиции Симона Гравите.

Также полиция и сама обращает на это пристальное внимание и активно проводит целенаправленные проверки.

Были начаты административные процессы о нарушении в области прав поставщика охраняемых услуг, а также уголовные дела о нарушении авторских прав. С целью ограничения незаконного (нелицензионного) оборота аудиовизуального контента регулярно организуются проверки (рейды), в том числе в общественных местах, гостиницах и развлекательных заведениях.

Каждый случай оценивается индивидуально. Выясняются обстоятельства, мотивация и т.д. Следует отметить, что для пользователя за нарушение предусмотрена административная ответственность. Если человек, привлеченный к ответственности, не согласен с наказанием, он имеет право обжаловать постановление об административном правонарушении в десятидневный срок в вышестоящей инстанции.

При этом важно понимать, что наказание ни в коем случае не является сверхзадачей: в числе наказаний предусмотрена и такая мера, как предупреждение.

С людьми проводится профилактическая беседа, ведь главная цель предотвратить правонарушение. Возможное привлечение к ответственности должно действовать в первую очередь как профилактика, как предупреждение не использовать незаконные системы и устройства.

Однако следует иметь в виду, что при получении информации и в ходе расследования противозаконных действий, совершенных нелегальными распространителями, в поле зрения Государственной полиции также попадают и их клиенты. Кроме того, нелегальное оборудование можно обнаружить и удаленно, для этого нет необходимости проникать в помещение.

К сожалению, приходится констатировать, что часть жителей Латвии получает различный контент с помощью именно нелегальных систем.

Также установлено, что потребители часто даже не знают, что используют незаконные системы, а также не проинформированы о противозаконной сути нелегальной услуги, о ее вреде и возможных негативных последствиях.

Таким образом, главная цель – усилить безопасность и защиту цифрового пространства страны, а также повысить уровень информированности и сознательности общества, чтобы жители поняли и осознали: установление, оборудование, инсталлирование и использование нелегальных систем даже в личных целях является нарушением закона.

Сегодня защита информационного пространства важна как никогда. Информация, контент – это тоже инструмент и оружие, которое может быть использовано против людей. Поэтому надо понимать, что нельзя добровольно давать это оружие противнику и позволять использовать его против себя.

Список запрещенных в Латвии телеканалов (если вы их смотрите, то нарушаете местное законодательство и можете быть наказаны):

“THT- Comedy”, “THT4 International”, “TNT”, “TNT Music”, “FRIDAY International”, “KHL TV channel”, “KHL HDTV channel”, “KINOPREM’YERA”, “KINOSVIDANIYE”, “Muzhskoye kino”, “Lya-minor TV”, “Аvto Plus”, “Nostal’giya”, “ZHIVI!”, “Kto yest’ kto”, “Malysh-TV”, “Russkaya noch’”, “Zee TV”, “MIR 24”, “RTVi”, “RBK”, “Balarus 24”, “PBK Igaunija”, “PBK Lietuva”, “Rossija RTR”, “Rossija24”, “TV Centr International”, “REN TV Baltic”, “NTV Mir Baltic”, “Karusel International”, “NTV Serial (НТВ Сериал)”, “NTV Stilj (НТВ Стиль)”, “NTV Pravo (НТВ Право)”, “Kinomiks (Киномикс)”, “Nashe novoye kino (Наше новое кино)”, “RODNOYE KINO (РОДНОЕ КИНО)”, “INDIYSKOYE KINO (ИНДИЙСКОЕ КИНО)”, “KINOKOMEDIYA (КИНОКОМЕДИЯ)”, “KINOSERIYA (КИНОСЕРИЯ)”, “KVN TV (КВН ТВ)”, “Kukhnya TV (Кухня ТВ)”, “BOKS TV (БОКС ТВ)”, “HD Life”, “RT (Russia Today)”, “RT (Russia Today) HD”, “RT (Russia Today) Arabic”, “RT (Russia Today) Spanish”, “RT Documentary (HD)”, “RT Documentary”, “RT TV (Russia Today TV)”, “Vremya: dalekoye i blizkoye”, “Bobjor”, “Dom Kino”, “Dom Kino PREMIUM”, “Muzika Pervogo”, “O!”, “Poyekhali”, “TELECAFE”, “Peterburg – 5 kanal”.

Кроме этого, есть и список запрещенных сайтов.