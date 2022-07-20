В Латвии намерены лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины

«Если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела», — заявил латвийский президент.

По его словам, среди латвийских русских есть часть, которая «явно проукраинская», однако есть еще те, «кто еще не понял, что происходит, но постепенно движутся в направлении понимания».

«И одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — подчеркнул Левитс.

По его словам, те, кто поддерживают российское вторжение в Украину могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства: речь идет об обладателях двойного гражданства.

Левитс добавил, что соответствующий законопроект находится в Сейме.

Ранее сообщалось, что суд Латвии наказал пенсионера желающего смерти украинцам.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии ввел запрет на трансляции последних 80 телеканалов из России, которые еще можно было смотреть на территории страны.