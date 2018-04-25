В Латвии наплыв трудовых мигрантов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Стремительно растет число выданных иностранцам разрешений на работу — в этом году их уже 9738, практически столько же, сколько за весь 2018-й. Однако можно сделать вывод, что предприниматели Латвии, привлекающие иностранную рабсилу, в худшем положении, чем бизнесмены из соседних стран — там нанять кого-то из-за рубежа выгоднее. Это ухудшает конкурентоспособность латвийского бизнеса, сообщает программа de facto на LTV.

В сельском хозяйстве сезонным рабочим можно платить среднюю по отрасли зарплату — около 700 евро. В остальных отраслях — не менее средней зарплаты по стране, около 1000 евро в месяц — таковы условия и для мойщиков окон, и для программистов. В данный момент, однако, дискутируют об изменении правил.

«Самые большие споры о том, чего хотят работодатели. Поскольку мы консультировались со всеми крупными организациями работодателей — и Латвийской торгово-промышленной палатой, и с Конфедерацией работодателей, и с Советом иностранных инвесторов. Чтобы у приглашенных иностранцев была не средняя по стране зарплата как обязательный минимум, а средняя по отрасли. Тогда мы могли бы лучше конкурировать также с Литвой, Эстонией, в том числе и Польшей. Мы еще не достигнем их уровня, но все же», — отметила замглавы Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ, PMLP) Майра Розе.

Растет число раскрытых случаев нелегального трудоустройства гастарбайтеров, главным образом — в строительстве. Чаще всего это граждане Украины или Молдавии, которые могут въезжать в ЕС в упрощенном порядке. До июля 2019-го выявлены 162 случая — люди работали без необходимых документов.

Если сравнивать с соседними странами, у работодателей в Латвии одни из самых неблагоприятных условий для приема иностранцев. Чтобы изменить ситуацию, планируют провести встречи и внести поправки в нормативные акты.

В данный момент в Латвии больше всего гастарбайтеров работают водителями, поварами, программистами и строителями. Прием одного работника-иностранца обходится нанимателю в 100-500 евро.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, Латвия к 2050 году рискует потерять почти треть рабочей силы, причем большую часть — в ближайшие 10 лет, полагают эксперты МВФ. Из доклада следует, что только в Болгарии демографическая ситуация будет хуже, чем в Латвии. Прогнозы даже для Молдавии, Украины, Румынии и России выглядят оптимистичнее.

Согласно базовому сценарию, к 2050 году Латвия может потерять почти четверть населения — 400 000 человек. Население Литвы за тот же срок уменьшится на 17%, а Эстонии — на 13%. За этот же период численность доступной рабочей силы может сократиться на величину, превышающую треть от нынешней. Литву и Эстонию также ждет сжатие рынка труда, но «всего» на 27% и 25% соответственно (за базовый уровень принят 2017 год).

При этом, согласно прогнозу МВФ, самое сильное сокращение придется на ближайшее десятилетие, до 2030 года: к этому моменту Латвия потеряет 20% рабочей силы, Литва и Эстония — 17% и 12% соответственно.

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