В Латвии непривитые депутаты будут платить за COVID-тесты из своего кармана

Что касается заседаний комиссий, председатели комиссий будут принимать решения о порядке их работы, соблюдая эти же принципы — очно на заседаниях смогут присутствовать вакцинированные, переболевшие COVID-19 и депутаты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Также принято решение, что при высоком уровне заболеваемости заседания могут проводиться удаленно.

Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее заявила, что такое решение одобрили также эксперты по правовым вопросам и эпидемиологи. Тестирование предусмотрено как инклюзивный подход, который даст возможность всем депутатам участвовать в заседаниях.

Опрошенные Сеймом эксперты ранее указали, что права человека и Конституция не запрещают требовать от депутатов негативного теста на COVID-19 для очной работы. Большинство депутатов уже имеют ковид-сертификаты, то есть прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом, однако у небольшого числа парламентариев его все же нет.

Очные заседания Сейма планируется проводить со 2 сентября.