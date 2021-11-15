В Латвии непривитых депутатов Сейма отстранят от работы

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Депутаты латвийского Сейма поддержали законопроект, согласно которому невакцинированных и непереболевших коронавирусом чиновников государственного и местного уровней отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Документ вступает в силу 15 ноября. С понедельника депутатам парламента без COVID-сертификатов будет запрещено посещать офлайн и онлайн заседания, а также принимать участь в работе комиссий.

Депутаты должны предъявить сертификат о вакцинации парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. На ближайшем заседании Сейма этот орган назовет имена парламентариев, у которых нет свидетельства и которые далее не смогут участвовать в заседаниях.

Как уточняет Reuters, пока девять из 100 членов парламента Латвии отказались от вакцинации. При этом временно продолжить работать без прививки смогут те нардепы, которые покажут официальную справку о противопоказаниях.

По данным агентства, на такой шаг Сейм Латвии пошел, чтобы повысить доверие общественности к политике страны по противодействию коронавирусу.

Издание называет республику одной из наименее вакцинированных стран Евросоюза. Так, в стране одну прививку от COVID-19 получили 65% населения, две — 58%. Тем временем в Европе эти показатели превышают 76%.