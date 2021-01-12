В Латвии обнаружен новый штамм Covid-19

Латвийский центр биомедицинских исследований при изучении взятых в Латвии образцов анализов на Covid-19 обнаружил штамм, который является более заразным и предположительным местом происхождения которого является Великобритания, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В пресс-релизе Минздрава отмечается, что по приезде из Великобритании необходимо сдать тест на Covid-19 и тщательно соблюдать самоизоляцию.
Многие исследования показывают, что данный штамм вируса распространяется гораздо стремительнее других видов SARS-CoV-2 – примерно на 70%. При этом считается, что разработанные и зарегистрированные в Европе вакцины от Covid-19 эффективны и против нового варианта вируса.
Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. Латвийский эпидемиолог Юрий Перевощиков ранее заявил, что в рамках исследований получены доказательства, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса, и он более заразен, нежели Sars-Cov-2, который вызывает заболевание Covid-19. Однако нет оснований полагать, что новый штамм опаснее, сообщил в интервью Latvijas Televīzija эпидемиолог Юрий Перевощиков.freecity.lv