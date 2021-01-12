В Латвии обнаружен новый штамм Covid-19

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Латвийский центр биомедицинских исследований при изучении взятых в Латвии образцов анализов на Covid-19 обнаружил штамм, который является более заразным и предположительным местом происхождения которого является Великобритания, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В пресс-релизе Минздрава отмечается, что по приезде из Великобритании необходимо сдать тест на Covid-19 и тщательно соблюдать самоизоляцию.

Многие исследования показывают, что данный штамм вируса распространяется гораздо стремительнее других видов SARS-CoV-2 – примерно на 70%. При этом считается, что разработанные и зарегистрированные в Европе вакцины от Covid-19 эффективны и против нового варианта вируса.