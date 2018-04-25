В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID

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Власти Латвии с 9 ноября по 6 декабря ввели чрезвычайную ситуацию для сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщило издание Европейская правда.

На этот период запрещаются все массовые мероприятия в помещениях. На частных мероприятиях разрешено собираться не более 10 человек и не более двух домохозяйств. Закрываются все бары, ночные клубы, катки, аквапарки, детские комнаты в торгово-развлекательных центрах. В ТРЦ закроются большинстве магазинов, кроме продуктовых, торгующих гигиеническими, хозяйственными товарами и зоотоварами, а также аптек, оптик, книжных магазинов и прессы.

Закрываются салоны красоты и тату-салоны, парикмахерские смогут работать по предварительной записи. Рестораны и бары смогут продавать еду только на вынос — за исключением обеспечивающих питание в аэропорту и на рабочих местах.

Детсады останутся открытыми. Школьники 1-6 классов продолжат обучение в классах, остальные ученики и студенты вузов перейдут на дистанционное обучение, кроме некоторых практических занятий. При этом разрешены индивидуальные занятия с мастерами или репетиторами.

Выставочные центры, учреждения культуры, спортзалы и религиозные учреждения должны быть закрыты с 20-00 до 06-00. При этом в музеях и выставочных центрах запрещаются культурные мероприятия и экскурсии для групп, если это не члены одного домохозяйства. В спортзалах может одновременно находиться не больше посетителей, чем на 50% их вместимости. Спортивные мероприятия и соревнования запрещаются, кроме высшего профессионального спорта. Они должны проходить без зрителей.

За нарушение установленных правил граждан будут наказывать штрафами в размере до €2 тыс, юридических лиц — до €5 тыс.

Как сообщалось, правительство Латвии поддержало разработанный минюстом законопроект, согласно которому предусмотрен штраф до 50 евро за неношение защитной маски в публичных местах.