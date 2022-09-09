В Латвии отделили церковь от церкви

За закон проголосовали 73 депутата, против выступили трое, один воздержался.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями полностью независима от какой-либо власти церкви за пределами Латвии.

Закон полностью устанавливает автокефальный статус церкви и тот факт, что церковь возглавляет ее глава, который не зависит от какой-либо церковной власти за пределами Латвии.

Также предусмотрено, что церковь будет письменно информировать Офис президента о назначении или освобождении от должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епископов. После этого Канцелярия Государственного Президента объявит об этих изменениях в должностях в официальном издании, а также направит эту информацию в учреждение, ответственное за реестр религиозных организаций и их учреждений.

В аннотации принятых изменений поясняется, что такой регламент даст возможность проверить, соответствует ли лицо, избранное на должность, всем требованиям нормативных актов и интересам национальной безопасности. До 1 октября церковь должна будет уведомить Офис президента о действующем главе церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.

До 31 октября церковь должна будет привести свой устав в соответствие с поправками в закон о статусе церкви, внеся необходимые изменения в устав.

В аннотации указывается, что на протяжении длительного времени, и особенно после начала военных действий на Украине, Русская Православная Церковь как на уровне церковного руководства, так и на уровне церковного духовенства «оправдывает войну, агрессию и насилие над украинским народом, прославляет и оправдывает военные преступления, совершенные Россией на территории Украины».

Точно так же риторика РПЦ долгое время подкрепляла пропаганду, ставящую под сомнение государственность, независимость и автономию Украины. Аналогичная позиция высказывается и в отношении других стран «ближнего зарубежья», которые напрямую затрагивают интересы национальной безопасности Латвии, как указано в обосновании принятого закона.

Авторы принятых изменений считают, что Латвия изменениями в законе не затрагивает и не вмешивается в вопросы религиозного учения церкви и канонического права.

Говорят, что ЛПЦ была проинформирована о продвижении такого закона, но пока публично не комментировала план политиков.

Закон признает, что церковь является независимой или автокефальной и не зависит от власти какой-либо другой церкви за пределами Латвии, объясняет Левитс. «Отказ от любых связей с Московским патриархом — важный вопрос для наших православных верующих, всего латвийского общества и нашей национальной безопасности», — подчеркнул президент.