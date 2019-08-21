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В Латвии ожидается значительное увеличение штрафов за нарушение запретов на курение

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Латвии предложит значительно увеличить штрафы за нарушение запретов на курение и в обороте табачных изделий. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЛЕТА, об этом заявила представитель министерства Анна Страпцане.

Подготовленные поправки к закону об обороте табачных изделий, растительных продуктов для курения, электронных устройств для курения и жидкостей для них разработаны в контексте нового закона об административной ответственности, который с 2020 года придет на смену Кодексу административных нарушений.

До 100 евро по сравнению с нынешними 15 евро планируется увеличить штраф за нарушение ограничений на курение. До 50-200 евро для физических лиц и 200-350 евро для юридических вырастет штраф за неразмещение табличек о запрете на курение. Ранее за это нарушение штрафовались только руководители учреждений на сумму 70-140 евро.

С 250-300 до 1000-2500 евро вырастет штраф для юридических лиц, оборудовавших помещения для курения не в соответствии с требованиями закона.

Изменится также наказание за торговлю в неразрешенных местах — ранее применялась конфискация товара, в будущем вводится денежный штраф от 100 до 210 евро для физических и от 200 до 700 евро для юридических лиц.

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