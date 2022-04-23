В Латвии планируют построить современную АЭС

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Комиссия Сейма по вопросам народного хозяйства, аграрной, экологической и региональной политики поддержала предложение о внесении в закон об энергетике нормы, согласно которой латвийский системный оператор обязан обеспечить необходимую инфраструктуру для строительства атомной электростанции (АЭС) на территории Латвии.

Также было поддержано введение нормы, обязывающей системного оператора обеспечить необходимую инфраструктуру для подключения АЭС к сети системного оператора.

Депутат Карлис Шадурскис на заседании комиссии выразил поддержку этой идее и призвал Латвию начать работу по строительству АЭС, указав на то, что ядерная энергия при правильном использовании и устранении рисков безопасности является «зеленой».

Депутат отметил, что решения в контексте атомной энергии иногда принимаются истерично, например, Германия в свое время увеличила свою зависимость от российского природного газа после аварии на станции Фукусима в Японии.

Депутат Кришьянис Фелдманс также поддержал предложение, отметив, что было бы интересно услышать мнение экспертов по данному вопросу, где, в какие сроки и за сколько Латвия могла бы построить АЭС.

При этом он упомянул, что необходимо начать работу с общественностью, чтобы разъяснять людям, что речь идет об АЭС новой технологии, а не о тех атомных реакторах, которые когда-то были в СССР.

Представители комиссии также поддержали предложение депутата Мариса Можвилло, согласно которому Кабинету министров будет поручено оценить соответствие нормативных актов и условий эксплуатации АЭС в Латвии и подать в Сейм до 30 сентября 2022 года доклад о целесообразности строительства АЭС. При проведении оценки правительству необходимо учитывать геополитическую ситуацию, а также стоимость и доступность энергоресурсов.