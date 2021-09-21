В Латвии планируют ужесточить карантинные ограничения для людей без COVID-сертификатов

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Минздрав Латвии предлагает запретить мероприятия и очные услуги лицам без COVID-сертификатов.

Чтобы уменьшить заболеваемость COVID-19, Министерство здравоохранения предложит правительству ограничить мероприятия и услуги в помещениях, разрешая их только людям с COVID-сертификатами, заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш.

С учетом быстрого распространения COVID-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.