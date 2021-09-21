В Латвии планируют ужесточить карантинные ограничения для людей без COVID-сертификатов

Минздрав Латвии предлагает запретить мероприятия и очные услуги лицам без COVID-сертификатов.
Чтобы уменьшить заболеваемость COVID-19, Министерство здравоохранения предложит правительству ограничить мероприятия и услуги в помещениях, разрешая их только людям с COVID-сертификатами, заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш.
С учетом быстрого распространения COVID-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.
Меры предосторожности, предлагаемые Минздравом, направлены на предотвращение распространения болезни среди непривитых людей. Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.
Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от COVID-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.freecity.lv