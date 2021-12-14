В Латвии подтверждены 12 случаев штамма «омикрон»

Латвийские лаборатории внимательно следят за распространением в стране нового штамма коронавируса «омикрон». По предварительным данным, «омикрон» распространяется быстрее, чем «штамм» дельта — и зафиксирован уже в 63 странах, сообщает Rus.Lsm.lv.

«У нас лабораторно подтверждены 12 случаев. Семь завезены: 3 из Швеции, два из Норвегии и два из Великобритании. В 5 из этих случаев анализы были взяты в аэропорту, а два — после, когда у людей появились симптомы. Ещё пять — вторичные случаи, которые связаны с теми, что завезены», — пояснил Сергей Никишин, глава национальной референтной лаборатории Восточной больницы.