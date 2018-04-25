В Латвии подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом Covid-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В Латвии было проведено 22 анализа на наличие вируса, а в общей сложности на 9 марта проведено 244 анализа, в шести случаях заражение «Covid-19» подтвердилось, говорится в заявлении ЦПКЗ.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» подчеркнул, что пятеро последних заболевших являются туристами из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червини недалеко от границы со Швейцарией. Все пятеро заболевших возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.

Перевощиков подчеркнул, что они заразились вирусом не в самолете, а на севере Италии. Он также напомнил, что уже в воскресенье сотрудники ЦПКЗ связались со всеми пассажирами и членами экипажа, предписав им в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии.

На данный момент у всех заболевших латвийцев заболевание протекает в легкой форме.