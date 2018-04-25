default image
В США в этом сезоне будет еще 10 ураганов

Подробнее...
default image
Литва осуждает загрузку топлива в реактор БелАЭС – вручена нота

Подробнее...
default image
В Арктике зафиксирован абсолютный минимум количества льда

Подробнее...
default image
А. Вярига: из-за ухудшения ситуации с коронавирусом снова будет ужесточен контроль

Подробнее...
default image
В Латвии посетители кинотеатров должны оставлять свой номер телефона

Подробнее...
default image
А.Вяриге придется ответить на вопросы о досудебных расследованиях – Г.Науседа

Подробнее...
default image
По возвращении из Польши, скорее всего, придется изолироваться – А. Вярига

Подробнее...
default image
ЕИБ и Афрэксимбанк выделят 300 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Африке

Подробнее...
default image
Закончился прием заявок на парламентские выборы

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас призвал МАГАТЭ ответственно оценивать происходящее на БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство Ирландии отложило ослабление пандемических ограничений

Подробнее...
default image
Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

Подробнее...
default image
Нужно изыскать средства и для инвестиций в границу с Беларусью – Г.Науседа

Подробнее...
default image
ВОЗ: шесть вакцин от коронавируса проходят клинические испытания

Подробнее...
default image
Решение об изоляции по возвращении из Польши будет принято в пятницу – A. Вярига

Подробнее...
default image
За сутки зафиксировано 23 новых случаев коронавируса, общее число – 2194

Подробнее...
default image
На севере Китая зафиксировали вспышку чумы

Подробнее...
default image
Школьникам рекомендуют с 1 сентября приходить на уроки в маске

Подробнее...
default image
На Канарах оплатят лечение туристам, заболевшим COVID-19 на отдыхе

Подробнее...
default image
Литва официально поставлена в известность о загрузке топлива в БелАЭС

Подробнее...
default image
Чили полностью отказалась от использования пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
Комментарий посольства Республики Беларусь в Литве о данных по досрочному голосованию

Подробнее...
default image
В Игналине из помещений для изоляции сбежал больной коронавирусом афганец

Подробнее...
default image
Дело идет к смерти наличных

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает министра здравоохранения поскорее вернуться из отпуска на работу

Подробнее...
default image
Литва и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси, поддерживают независимость

Подробнее...
default image
ЕK выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

Подробнее...
default image
COVID-19: в Европе ситуация ухудшается

Подробнее...
default image
На границе в Польшей могло бы дежурить больше полицейских и специалистов из НЦОЗ – МВД

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: важен не день выборов в Беларуси, а первый день после выборов

Подробнее...
default image
Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши

Подробнее...
default image
Зеленский собрался в Беларусь с официальным визитом

Подробнее...
default image
Учебный год начнется 1 сентября в школах - А.Монкявичюс

Подробнее...
default image
Советник президента: БелАЭС начнет работу не ранее конца текущего года

Подробнее...
default image
Госдеп признал РФ главной угрозой по дезинформации

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас обсудит с главой МАГАТЭ вопросы, связанные с Белорусской АЭС

Подробнее...
default image
ООН: спустя 75 лет после трагедии в Хиросиме человечество не избавилось от ядерного оружия

Подробнее...
default image
На юге Франции пылают масштабные пожары

Подробнее...
default image
Из-за угрозы БелАЭС самоуправления обяжут иметь месячный запас средств защиты

Подробнее...
default image
За сутки зафиксировано 24 новых случаев коронавируса, общее число – 2171

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Латвии посетители кинотеатров должны оставлять свой номер телефона

Фото pixabay.com

Посетителей кинотеатров при покупке билетов на сеанс просят указывать свой контактный номер телефона. Такое положение введено согласно правилам Кабинета министров об эпидемиологической безопасности во время пандемии COVID-19.

Как указано на домашней странице кинотеатра Forum Cinemas, согласно постановлению Кабинета Министров No. 360 “Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции COVID-19”, с 1 августа билеты должны быть персонализированными – поэтому при покупке билетов без авторизации (в кассах или онлайн) необходимо указывать контактный телефон посетителя. Ребенку может быть предоставлен номер телефона сопровождающего его взрослого. Данные хранятся 30 дней после сеанса.

Зарегистрированных членов киноклуба просят убедиться, что их контактная информация указана в профиле правильно. 

freecity.lv

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.