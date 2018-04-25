В Латвии посетители кинотеатров должны оставлять свой номер телефона

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Посетителей кинотеатров при покупке билетов на сеанс просят указывать свой контактный номер телефона. Такое положение введено согласно правилам Кабинета министров об эпидемиологической безопасности во время пандемии COVID-19.

Как указано на домашней странице кинотеатра Forum Cinemas, согласно постановлению Кабинета Министров No. 360 “Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции COVID-19”, с 1 августа билеты должны быть персонализированными – поэтому при покупке билетов без авторизации (в кассах или онлайн) необходимо указывать контактный телефон посетителя. Ребенку может быть предоставлен номер телефона сопровождающего его взрослого. Данные хранятся 30 дней после сеанса.

Зарегистрированных членов киноклуба просят убедиться, что их контактная информация указана в профиле правильно.