В Латвии прививать от Covid-19 будут в торговых центрах

В Латвии нарастает тревожная тенденция: постоянно снижается число тех, кто получил первую прививку от Covid-19. Желающим привиться предложат возможность это сделать даже в торговых центрах, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.
На прошлой неделе первую прививку от Covid-19 получили 23 957 человек, вторую — примерно в три раза больше, 76 948. Препаратом Janssen, позволяющим провести полную вакцинацию с одной дозы, привито 7654 человека.
Когда запускался проект вакцинации, в Минздраве говорили, что необходимо достичь охвата прививками 70% взрослого населения. Со временем эта цель упоминалась всё реже и реже. Сейчас она выглядит малореалистичной. Число людей, получающих первую дозу вакцины, уменьшается из недели в неделю. С 17 до 23 мая первую прививку получили 44 тысячи человек, с 24 до 30 мая — 36 тысяч. На прошлой неделе интенсивность еще меньше — неполные 24 тысячи.
Открыть пункты вакцинации в торговых центрах планируют в ближайшие недели.freecity.lv