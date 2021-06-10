В Латвии прививать от Covid-19 будут в торговых центрах

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В Латвии нарастает тревожная тенденция: постоянно снижается число тех, кто получил первую прививку от Covid-19. Желающим привиться предложат возможность это сделать даже в торговых центрах, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

На прошлой неделе первую прививку от Covid-19 получили 23 957 человек, вторую — примерно в три раза больше, 76 948. Препаратом Janssen, позволяющим провести полную вакцинацию с одной дозы, привито 7654 человека.