В Латвии продлят ЧС и введут комендантский час

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Чтобы уменьшить распространение COVID-19 во время предстоящих праздников, правительство примет решение о продлении чрезвычайной ситуации (ЧС) до 7 февраля, а также со среды, 30 декабря с 22:00 до 5:00 по всей Латвии на четыре дня ввести комендантский час.

Эту информацию в ходе пресс-конференции подтвердили члены правительства, указав, что окончательное решение будет принято на внеочередном заседании в среду, 30 декабря.

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил на пресс-конференции во вторник, что будут введены так называемые “brīvdienu mājsēde” (“домашние выходные”, сидение дома в выходные) с целью максимального сокращения встреч людей между собой, снижения распространения вируса и смертности от COVID.

Он поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также большую часть населения, которое соблюдает ограничения, осознает серьезность ситуации и уменьшает контакты.

В то же время премьер выразил сожаление в связи с тем, что введенных мер для сдерживания распространения COVID-19 недостаточно и ситуация не улучшается. Кариньш привел последние статистические данные, согласно которым за последние семь дней от COVID-19 в Латвии в среднем умирает 17 человек ежедневно.

“Эти 17 человек, которые не вернутся домой, – утрата для своих семей, друзей, близких и государства в целом. Это 17 трагедий, которые необходимо предотвратить”, – подчеркнул премьер.

“Мы сидим дома. Точка! Мы не ходим в гости, мы сидим каждый в своем жилище и отмечаем праздники в своей семье”, – сказал Кариньш.

Правительство также может потребовать от пассажиров международных рейсов предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии в Латвию.

В Государственной канцелярии сообщили, что возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.