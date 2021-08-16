В Латвии проходят военные учения

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В Латвии начались военные учения, которые пройдут рядом с границами России и Белоруссии.

Учения проведут пограничники и вооруженные силы Латвии. Им предстоит отработать вопросы укрепления восточной границы и борьбу с нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в республику из соседней Белоруссии.

Министр обороны Латвии назвал ситуацию на границах с Россией и Белоруссией относительно спокойной. При этом Артис Пабрикс отметил, что нужно быть готовыми к возможному увеличению нелегалов и провокаций, связанных с попытками перейти границу.