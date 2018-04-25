В Латвии разрешили принимать в погранучилище 40-летних абитуриентов

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В связи с неукомплектованностью Государственная пограничная служба Латвии приняла решение повысить возрастную границу для поступающих в пограничное училище с 30 до 40 лет. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, сегодня пройти обучение и быть зачисленными на пограничную службу могут граждане Латвии с 18 до 40 лет.

«Для пограничной службы нам необходимо подготовить 120 специалистов, чтобы это сделать, следует принять минимум 150 человек», — сказала руководитель главного управления персонала пограничной службы Латвии, лейтенант-полковник Солвита Точ-Мацане.

По ее словам, чтобы поступить в пограничное училище гражданин Латвии должен иметь среднее образование, соответствующую физическую подготовку и показатели здоровья.