В Латвии с 1 марта — существенные послабления эпидемиологических ограничений

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С сегодняшнего дня в Латвии существенно смягчаются ковид-ограничения, отменяется и режим ЧС, сообщает Rus.Lsm.lv.

Магазины — для всех

С марта от торговцев больше не будет требоваться обеспечение эпидемиологически безопасной среды (то есть такой среды, где могут присутствовать только люди, полностью вакцинированные от Covid-19 — имеющие действительные сертификаты о вакцинации или перенесенном ковиде). Вместо этого вводится требование, чтобы на каждого посетителя приходилось не менее 15 кв.м публично доступной площади в помещении — то есть находиться внутри единовременно сможет лишь ограниченное число людей.

Таким образом со вторника магазины доступны для всех жителей — и вакцинированных, не вакцинированных. Ношение маски обязательно!

С 1 марта отменяются ограничения по времени работы для всех отраслей.

Места развлечений открыты

Требование предъявлять Covid-сертификаты сохранится на публичных мероприятиях в помещениях и в сфере услуг, где выше риск распространения инфекции (развлекательные мероприятия, ночные клубы, дискотеки и т. д.), а также при оказании услуг, при которых маски не используются (спортклубы, косметические процедуры, общепит и пр.).

В то же время собрания любительских коллективов признаны представляющими высокий риск распространения инфекции, поэтому участникам хоров, танцевальных коллективов, спортивных секций иметь ковид-сертификат будет нужно.

Возобновят работу те отрасли, которым было запрещено действовать (ночные клубы, аттракционы), но при условии, что и персонал, и посетители имеют действительные ковид-сертификаты.

Детям не нужны сертификаты

С учетом тенденции к уменьшению распространения Covid-19 среди детей отменены меры эпидемиологической безопасности для их участия в образовательном процессе, образовании по интересам, посещения мероприятий и получения услуг. Дети, у которых нет действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, смогут свободно получать любые услуги и посещать мероприятия.

В то же время для этой возрастной группы сохранена такая мера эпидемиологической безопасности, как скрининг-тестирование в учебных заведениях, чтобы по возможности раньше выявить случаи заражения.

Также сохранено требование носить маски для лица в возрастной группе старше семи лет. В образовательных учреждениях и общественном транспорте дети могут использовать тканевые гигиенические маски, при посещении публичных мероприятий и получении других услуг дети старше 12 лет должны пользоваться медицинскими масками или респираторами, а дети в возрасте до 12 лет могут пользоваться тканевыми масками.

Места общепита

Отменено ограничение на число человек за столиками. Требование наличия сертификата Covid-19 как для посетителей, так и для персонала сохраняется с 1 марта по 1 апреля. Сертификаты и маски не потребуются, если услуги осуществляются на открытом воздухе.

Собрания

С 1 марта, после ЧС, на частных мероприятиях смогут собираться до 50 человек, а в особых случаях (свадьба, похороны, крещение) будет разрешено собираться до 250 человек,

На публичных мероприятиях, в том числе пикетах и шествиях, смогут собираться до 3000 человек.

Отдельные требования предусмотрены для крупных культурных и спортивных мероприятий государственного значения, где может не соблюдаться вышеупомянутое число посетителей при условии, что количество посетителей не превышает 60% максимального числа, а протокол мер эпидемиологической безопасности согласован с Центром профилактики и контроля заболеваний и Минздравом.

Транспорт

1 марта, отменяется ограничение на пропускную способность общественного транспорта и на применение льгот на проезд по маршрутам городского общественного транспорта для совершеннолетних без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19.

При этом остается в силе требование об обязательном использовании респиратора класса FFP2 без клапана или медицинской маски в общественном транспорте, такси и коммерческом пассажирском легковом транспорте.

Для въезда в Латвию больше не нужно будет заполнять covidpass

С 1 марта для въезда в Латвию по-прежнему будет необходим ковид-сертификат или отрицательный результат теста на Covid-19, но будет отменено требование заполнять covidpass.lv.

Требование самоизоляции после въезда в страну уже отменено с 16 февраля.

Также с 1 марта для въезда в Латвию не нужно будет указывать важную причину. В то же время будет продолжен контроль сертификатов и результатов тестов въезжающих.