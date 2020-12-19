В Латвии с 21 декабря вводят новые ковидные ограничения

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Правительство Латвии с 21 декабря на три недели введет новые ограничения против распространения коронавируса.

Чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров принял дополнительные меры. В их числе — новые ограничения торговли, которые начнут действовать уже с 19 декабря, сообщает Госканцелярия.

С субботы очно в местах торговли можно будет купить:

продукты питания,

хозяйственные товары из списка первой необоходимости,

корм и товары для животных, прессу,

билеты на общественный транспорт,

гигиенические товары

маски для лица и другие средства индивидуальной защиты,

цветы и рождественские елки.

Торговать также можно сигаретами, в том числе электронными, карточками для мобильных телефонов, произведенными в собственном хозяйстве сельхозтоварами, стройматериалами (оптом).

Эти условия будут в силе до 11 января.

В привычном режиме продолжат работать аптеки, в том числе ветеринарные, оптики и заправки. «Удаленную» торговлю, например, в Интернете, дополнительные ограничения не затронут.

Продуктов, медикаментов и других товаров на складах латвийских торговцев достаточно, поэтому нет необходимости делать запасы, почеркнул Кабинет министров.

С 21 декабря до 11 января можно будет получить только самые необходимые услуги. Можно будет оказывать те, где нет прямого контакта между клиентом и тем, кто его обслуживает. Контакт при этом не должен быть дольше 15 минут, необходимы маски для лица.

Значительная часть услуг, оказываемых очно, запрещается. В их числе услуги салонов красоты (в том числе парикмахерские), пирсинга, татуировки, а также фотосессии (за исключением фото на документы), развлечения и релаксационные мероприятия, в том числе услуги СПА, бань, игорных залов и так далее.

До 11 января остаются в силе условия, предполагающие, что все частные и общественные мероприятия запрещены и отменены, за исключением тех, что проводятся в одном домохозяйстве.

Очно — не только индивидуально — не будут проходить никакие практические занятия, исключения — клиническая практика в резидентуре. Занятия в кружках и репетиции можно проводить только удаленно.

В любительском спорте тренировки можно проводить только снаружи (до 10 человек, не использовать гардероб). Спортклубы также не смогут принимать клиентов в помещениях — не будут работать тренажёрные залы, внутри нельзя будет заниматься индивидуально.

Не будут работать библиотеки, культурные учреждения, нельзя будет организовать ярмарки. Но музеи под открытым небом смогут продолжить работу — при перераспределении человеческих потоков и контроле дистанции (2 метра). С соблюдением этих норм могут быть открыты и природные тропы.

Спортивный инвентарь можно будет сдавать в аренду только за пределами помещений.

Будут более жесткие требования к местам торговли, указывает Минэкономики.

В местах торговли максимальное допустимое число посетителей — не более одного человека на 15 м2 публично доступной площади. Если магазин меньше, то в нем может находиться один покупатель.

У магазина должна на видном месте быть табличка (в том числе на иностранных языках) с допустимым числом посетителей, а также с информацией о том, что их число контролируют, выдавая тележки, корзинки или пакеты для покупок — а без них в магазине находиться нельзя.

Магазины также должны обеспечить, чтобы покупатели заходили по одному (один представитель домохозяйства), за исключением детей до 12 лет — с ними может быть взрослый.

Ограничения коснутся и уличной торговли, а также рынков — в павильонах и за их пределами.

Введены новые нормы и для торговых центров (помещения с общей торговой площадью минимум 10 тыс. м2, где в отдельных местах торговли работает минимум 10 сотрудников или тех, кто предоставляет услуги):

внутри одновременно может находиться не больше людей, чем в сумме допустимо во всех торговых точкахб

у входа должна быть информация, в том числе на иностранных языках, о максимально допустимом числе посетителей в ТЦ,

должен контролироваться поток посетителей — у входа и выхода, в коридорах, у туалета и т. д.

При этом не ограничивается «удаленная» торговля, в том числе доставка на дом, в пакоматы, а также выдача товара в магазине. Не закрываются оптовые базы, где продаются товары для розничной торговли, предприятий, производства. В рамках предоставления услуг можно обеспечивать требуемые товары (например, запчасти в автосервисы).