В Латвии скоро начнется ревакцинация пожилых людей

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Третья прививка от Covid-19 в Латвии в скором времени будет предложена людям старше 65 лет, заявил на заседании правительства глава Минздрава Латвии Даниэль Павлютс («Развитию/За!»). Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

При повторном рассмотрении вопроса о возможности реализовать вакцинацию в стране более широко, глава Кабмина Кришьянис Кариньш («Новое Единство») отметил: в мире есть государства, например, США и Германия, где населению уже доступна третья доза вакцины от коронавируса.

Председатель Совета по иммунизации, иммунолог Даце Завадска подчеркнула, что до сих пор научно обосновано применение третьей прививки для людей старше 65. Она подчеркнула: большинство стран пока лишь планирует предлагать третью дозу вакцины сениорам, и в США ответственное учреждение признало ее обоснованность для такой возрастной группы. Но подобные страны «можно пересчитать по пальцам одной руки», сказала она.