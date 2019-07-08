В Латвии состоялась инаугурация президента Эгила Левита

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8 июля на внеочередном заседании Сейма в должность президента Латвии вступил Эгилс Левитс. Он принес присягу, в которой обещал посвятить свою жизнь латвийскому народу и заботиться о благополучии всех жителей Латвии.

Гостями церемонии стали предшественники Левита: Раймондс Вейонис, Андрис Берзиньш, Валдис Затлерс, Вайра Вике-Фрейберга и Гунитс Ульманис, глава правительства республики Кришьянс Кариньш, министры, дипломатический корпус.

Левитс родился в Риге в латышско-еврейской семье и является потомком выживших в Холокосте. Его семья эмигрировала в Германию. В Ригу он вернулся после начала борьбы за независимость. Левит – один из авторов Декларации независимости Латвии

Работал послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, был депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, а также кандидатом на пост президента в 2015 году.

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