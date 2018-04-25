В Латвии создадут суд по экономическим делам

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Несмотря на возражения министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, правительство поддержало передачу инициативы Министерства юстиции по созданию специального суда по экономическим делам в Сейм, сообщают латвийские СМИ.

Согласно предлагаемым поправкам к закону, специализированный суд первой инстанции по экономическим делам должен начать работу с 1 января 2021 года. Он будет заниматься рассмотрением коммерческих споров, а также дел о коррупции государственных должностных лиц.

Создание специализированного суда также важно в борьбе с легализацией полученных незаконным путем средств, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш, указав, что экономические преступления очень сложны, поэтому должны быть судьи, которые могут разобраться в них и провести справедливый суд.