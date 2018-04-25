В Латвии срок самоизоляции для прибывших из-за границы сокращен до 10 дней

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Кабинет министров Латвии поддержал предложение Минздрава о сокращении срока самоизоляции для прибывших из-за границы с 14 до 10 дней, сообщает информационное агентство LETA.

Однако требование двухнедельной самоизоляции по-прежнему будет применяться в отношении прибывших в страну людей, которые контактировали с заболевшим COVID-19, а также тех, кто работает в учебных и медицинских учреждениях. Но и для них сделано исключение: на восьмой день после отъезда из государств, входящих в список небезопасных по распространению коронавирусной инфекции, они могут сдать тест на COVID-19. В случае, если он будет отрицательным, то на одиннадцатый день человек может выйти на работу.

По данным на 16 сентября, в Латвии зарегистрировано 1 486 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 248, умерли 35.