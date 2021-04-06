В Латвии стартовали военные учения НАТО

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В Латвии начались военные учения Iron Spear 2021, в которых участвуют военнослужащие стран НАТО. Об этом сообщил Минобороны Латвии в понедельник, 5 апреля.

Военные учения продлятся до 9 апреля. В ходе маневром участники отработают боевую стрельбу из танков и бронетехники.

«Учения проходят на военном полигоне в Адажи при участии боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, а также солдат механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики. Цель учений — совершенствование сотрудничества и взаимосовместимости латвийских и союзных вооруженных сил, а также выполнение упражнений по боевой стрельбе из танков и бронетехники», — сказано в сообщении.

korespondent.ua