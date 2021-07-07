В Латвии в лотерею разыграют 100 тыс. евро, мотивируя людей к вакцинации

В Латвии правительство планирует организовать лотерею с целью повышения интереса населения к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ERR.
По словам главы отдела латвийского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Юрия Перевощикова, люди не идут вакцинироваться, потому что не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях.
Для повышения темпов вакцинации правительство страны одобрило проведение лотереи. Розыгрыш планируется провести в августе с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем в 100 000 евро.
Также правительство планирует выделить больше денег семейным врачам, чтобы мотивировать их активнее делать прививки от COVID-19.korrespondent.net