В Латвии в лотерею разыграют 100 тыс. евро, мотивируя людей к вакцинации

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В Латвии правительство планирует организовать лотерею с целью повышения интереса населения к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ERR.

По словам главы отдела латвийского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Юрия Перевощикова, люди не идут вакцинироваться, потому что не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях.