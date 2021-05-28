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В Латвии впервые обнаружен индийский штамм COVID-19

Фото pixabay.com

В Латвии констатирован один случай инфицирования индийским штаммом COVID-19, это указано в материалах, подготовленных к заседанию правительства.

У этого штамма повышенная способность к распространению, кроме того полученный до этого иммунитет хуже от него защищает.

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Это сравнительно новый штамм, о котором мало исследований, кроме того не оценено полностью его влияние на общественное здоровье.

Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что этот штамм вируса официально подтвержден на 53 территориях.

freecity.lv

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