В Латвии впервые обнаружен индийский штамм COVID-19

В Латвии констатирован один случай инфицирования индийским штаммом COVID-19, это указано в материалах, подготовленных к заседанию правительства.
У этого штамма повышенная способность к распространению, кроме того полученный до этого иммунитет хуже от него защищает.
Это сравнительно новый штамм, о котором мало исследований, кроме того не оценено полностью его влияние на общественное здоровье.
Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что этот штамм вируса официально подтвержден на 53 территориях.freecity.lv