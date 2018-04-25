В Латвии введены новые ограничения в местах общественного питания

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С целью ограничения распространения COVID-19 и предотвращения новых вспышек заболевания Кабинет министров постановил сократить время работы заведений общественного питания.

Теперь за одним столиком в ресторане и кафе смогут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе – не более 8 человек.

Заведения общепита должны в заметном для посетителей месте (у входа и кассы) разместить информацию о максимально допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, в том числе дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа ночи.

Как сообщалось, в Латвии значительно возросла заболеваемость COVID-19.