В Латвии запретили георгиевскую ленту

Сейм Латвии в четверг, 17 сентября, одобрил запрет на использование георгиевской ленты во время митингов, маршей и пикетирований. Об этом сообщило информагентство Укринформ.

Сейчас в Латвии во время публичных мероприятий запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии. Также под запретом нацистская и советская символика, включая знаки SS, серп и молот, а также их стилизации.

Исключение возможно в случае, если они не используются для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных ими преступлений.