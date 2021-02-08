В Латвии запретили трансляцию телеканала «Россия-РТР»

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил на год трансляцию российского телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил в своем Twitter руководитель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить трансляцию «Россия-РТР» на территории Латвии», — написал он.