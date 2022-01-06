В Латвии запущена социальная кампания, призывающая становиться учителями

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Из-за нехватки кадров и большого количества учителей предпенсионного возраста уже в ближайшее время в Латвии можно будет почувствовать еще больший дефицит преподавателей. Проект Mācītspēks и кампания «Будь учителем!» адресованы не только профессионалам из разных областей, которые хотят стать учителями, но и всем, кто заинтересован в получении образования на уровне бакалавриата, магистратуры или докторантуры.

Подробнее об этом в эфире радио Baltkom рассказал участник проекта, учитель физики Rīgas Pļavnieku pamatskola Василий Гредасов. По его словам, в стране катастрофическая ситуация с учителями, педагоги работают на 1,5-2 ставки, потому что больше некому работать. Несмотря на это, все еще есть много вакансий.

«Также в Латвии много учителей предпенсионного возраста, а у нас в стране вводится новое содержание об образовании, компетентностный подход. И эти люди постоянно взвешивают «за» и «против» и думают: а может пора на заслуженный отдых? Это значит, что нас вскоре может ожидать еще больший отток учителей. И каждый родитель хочет, чтобы их ребенок получил качественное образование, был конкурентоспособный, чтобы у них не было никаких проблем и пробелов в материалах. Запускается кампания, где люди из любых отраслей может попробовать себя учителем – даже на полставки», – подчеркнул Василий Гредасов.

Учитель также добавил, что школа – это лучшее место, где можно передать свои знания: «Сначала это было более интуитивное решение, а потом у меня уже родилась эта мысль, что школа – это место, где я могу поделиться своим опытом, а не ругать школьников. Сегодня у меня есть возможность что-то вложить и изменить, и это – моя главная мотивация».

Проект Mācītspēks предоставляет возможность отобранным кандидатам получить квалификацию учителя в течение одного учебного года и продолжить свое профессиональное развитие в течение второго года, чтобы стать учителем в одной из латвийских школ.