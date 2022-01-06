Из-за нехватки кадров и большого количества учителей предпенсионного возраста уже в ближайшее время в Латвии можно будет почувствовать еще больший дефицит преподавателей. Проект Mācītspēks и кампания «Будь учителем!» адресованы не только профессионалам из разных областей, которые хотят стать учителями, но и всем, кто заинтересован в получении образования на уровне бакалавриата, магистратуры или докторантуры.
Подробнее об этом в эфире радио Baltkom рассказал участник проекта, учитель физики Rīgas Pļavnieku pamatskola Василий Гредасов. По его словам, в стране катастрофическая ситуация с учителями, педагоги работают на 1,5-2 ставки, потому что больше некому работать. Несмотря на это, все еще есть много вакансий.
«Также в Латвии много учителей предпенсионного возраста, а у нас в стране вводится новое содержание об образовании, компетентностный подход. И эти люди постоянно взвешивают «за» и «против» и думают: а может пора на заслуженный отдых? Это значит, что нас вскоре может ожидать еще больший отток учителей. И каждый родитель хочет, чтобы их ребенок получил качественное образование, был конкурентоспособный, чтобы у них не было никаких проблем и пробелов в материалах. Запускается кампания, где люди из любых отраслей может попробовать себя учителем – даже на полставки», – подчеркнул Василий Гредасов.
Учитель также добавил, что школа – это лучшее место, где можно передать свои знания: «Сначала это было более интуитивное решение, а потом у меня уже родилась эта мысль, что школа – это место, где я могу поделиться своим опытом, а не ругать школьников. Сегодня у меня есть возможность что-то вложить и изменить, и это – моя главная мотивация».
Проект Mācītspēks предоставляет возможность отобранным кандидатам получить квалификацию учителя в течение одного учебного года и продолжить свое профессиональное развитие в течение второго года, чтобы стать учителем в одной из латвийских школ.freecity.lv
“В Латвии запущена социальная кампания, призывающая становиться учителями”
Вот что значит под руководством запада менять систему образования. Учителей нагрузили до придела, вырастили поколение не уважающее учителя, вседозволенность. Прежде чем без повода забирать детей из семей , надо чтобы дети думали , что они должны не только учится, но и быть ответственными за порядок, поведение не только в школе , но и дома и что хамство наказуемо.Ученики должны знать не только свои права , но и обязанности . Конечно не всегда у родителей есть время, но воспитание нельзя перекладывать полностью на плечи учителей. Да многие родители забывают, что у учителя есть свои семьи и звонят и в 22часа и 23 часа , высказывая претензии .И если раньше районо не только проверяющее, но и помогающее учреждения, то теперь постоянные придирки и все больше нагрузки и бюрократии.